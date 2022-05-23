تصريحات بايدن حول التدخل العسكري في تايوان تسبب حرجا لمساعديه

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تفاجأ عدد من مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصريحاته حول عزم أمريكا حماية تايوان عسكريا إذا ما قررت الصين غزوها، حسبما قال مساعدون للرئيس الأمريكي لـCNN.

وتجاوز بايدن سياسة إدارته المعلنة إزاء الوضع في تايوان مثلما فعل في حوار مع CNN الخريف الماضي، ما دفع مساعديه حينها للتراجع عن موقفه.

وخلال زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وضع بايدن مساعديه بالحرج نفسه، الإثنين، ما دفعهم للتأكيد بشكل فوري على أن موقف الإدارة لم يتغير تجاه الوضع في تايوان.

ولم يتوقع هؤلاء المساعدين أن يكون بايدن صريح إلى هذا الحد خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن الأمر.

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