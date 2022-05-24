بوتين يعلق على العقوبات ضد روسيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي "يتحمل تأثير العقوبات"، على الرغم من التوقعات الاقتصادية "القاتمة" بشأن روسيا بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وأضاف بوتين، في لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود: "على الرغم من كل الصعوبات، فإن الاقتصاد الروسي يتحمل تأثير العقوبات بشكل جيد، وفقا لجميع مؤشرات الاقتصاد الكلي".

وتابع: "نعم، هذا ليس بالأمر السهل، كل ما يحدث يتطلب اهتماما خاصا من المجموعة الاقتصادية للحكومة، وبشكل عام، هذه الجهود لها تأثير إيجابي".

كان البنك المركزي الروسي قال في أواخر أبريل/ نيسان، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8 إلى 10٪ في عام 2022 ، مشيرًا إلى تراجع النشاط الاقتصادي في مارس/ آذار بعد فرض عقوبات دولية على روسيا.

وفي وقت سابق من نفس الشهر، توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 11.2٪ في عام 2022.