تكساس: 15 قتيلا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية

(CNN)-- أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، يوم الثلاثاء، مقتل 14 طالبا ومعلما واحدا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية، وقال أبوت إن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأضاف حاكم ولاية تكساس أن مطلق النار دخل مدرسة بمسدس وربما كان بحوزته أيضًا بندقية، لكن هذا لم يتم تأكيده بعد، وأطلق النار وقتل بشكل مروع 14 طالبًا ومدرسًا.

وذكر أن مطلق النار كان طالبًا في مدرسة ثانوية وهو مواطن أمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، عبر حسابها على تويتر، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تم إطلاعه على حادث إطلاق النار، وأنه سيلقى كلمة عندما يعود إلى البيت الأبيض.