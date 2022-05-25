الكرملين يعلق على استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على غزو أوكرانيا

(CNN)-- علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على إعلان الدبلوماسي الروسي المخضرم بوريس بونداريف، يوم الاثنين، استقالته احتجاجًا على حرب بلاده على أوكرانيا، في احتجاج علني نادر لمسؤول روسي، وقال بيسكوف إن الدبلوماسي الروسي "لم يعد معنا، إنه ضدنا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال من شبكة CNN عن استقالة بونداريف التي أعلنها في رسالة مفتوحة، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، يوم الثلاثاء: "الكرملين ليس على دراية بهذه الرسالة، إذا كان موظفا في وزارة الخارجية، فهذا سؤال إلى وزارة الخارجية".

وأضاف بيسكوف: "هنا لا يسعنا إلا أن نقول إن السيد بونداريف لم يعد معنا، بل إنه ضدنا"، وقال المتحدث عندما طُلب منه توضيح ما تعنيه كلمة "ضدنا": "لديه موقف يدين فيه تصرفات القيادة الروسية"، وأضاف: "تصرفات القيادة الروسية مدعومة من جميع المواطنين في بلادنا تقريبا".

وتابع: "هذا يعني ان هذا الرجل المحترم تحدث علنا ضد الرأي العام الموحد لبلدنا".

كان بونداريف، الذي عمل 20 عامًا في السلك الدبلوماسي الروسي، نشر بيانًا عبر حسابه على لينكد إن، يوم الإثنين، يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وينتقد وزارة الخارجية الروسية لتورطها فيما وصفه بـ"الحرب العدوانية".

ويتمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار بتأييد شعبي عالٍ، لكن التلفزيون الحكومي الموالي للكرملين يسيطر على البرامج، ولا يتم التسامح مع المعارضة السياسية، وقد حظرت الحكومة الروسية فعليًا انتقاد الحرب في أوكرانيا.