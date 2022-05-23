استقالة دبلوماسي روسي مخضرم احتجاجًا على "حرب موسكو العدوانية"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن دبلوماسي مخضرم في السلك الدبلوماسي الروسي منذ عشرين عامًا استقالته، الاثنين، احتجاجًا على حرب بلاده على أوكرانيا، في احتجاج علني نادر لمسؤول روسي، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

نشر بوريس بونداريف، الدبلوماسي الذي تم إرساله إلى بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانًا على حساب لينكدان يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وينتقد وزارة الخارجية الروسية لتورطها فيما وصفه بـ"الحرب العدوانية" - اللغة المحظورة في روسيا بموجب قوانين الرقابة في زمن الحرب.

كتب بونداريف، في إشارة إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا: "الحرب العدوانية التي شنها بوتين ضد أوكرانيا، وفي الواقع ضد العالم الغربي بأسره، ليست فقط جريمة ضد الشعب الأوكراني، ولكن ربما أيضًا أخطر جريمة ضد شعب روسيا، بحرف Z كبير يعبر على كل الآمال والآفاق لمجتمع حر مزدهر في بلدنا".

وصلت الصحيفة الاقتصادية الروسية الشهيرة "كوميرسانت" إلى بونداريف الذي أكد صحة المنشور. أكدت صحيفة نيويورك تايمز استلام استقالة عبر البريد الإلكتروني لدبلوماسيين في جنيف.

رفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف التعليق على الأمر لشبكة CNN، ولم يرد بونداريف على الرسائل المرسلة إلى حساب لينكدان.

انتقد المنشور على لينكدان القيادة الروسية بسبب الفساد، قائلاً: "أولئك الذين تصوروا هذه الحرب يريدون شيئًا واحدًا فقط - البقاء في السلطة إلى الأبد، والعيش في قصور أبهى لا طعم لها، والإبحار على يخوت مماثلة في الحمولة والتكلفة بالنسبة للبحرية الروسية بأكملها، والاستمتاع بسلطة غير محدودة وإفلات كامل من العقاب. لتحقيق ذلك هم على استعداد للتضحية بأرواح أكبر عدد ممكن من الأرواح. لقد مات بالفعل الآلاف من الروس والأوكرانيين من أجل هذا فقط".

كما وجه المنشور انتقادات لاذعة لوزارة الخارجية الروسية.

وقال بونداريف "يؤسفني أن أعترف أنه على مدى كل هذه السنوات العشرين، كان مستوى الأكاذيب وعدم الاحتراف في عمل وزارة الخارجية يتزايد طوال الوقت. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح هذا مجرد كارثي. بدلاً من المعلومات غير المتحيزة، التحليل والتنبؤ الرصين، هناك كليشيهات دعائية بروح الصحف السوفيتية في الثلاثينيات".

وأضاف: "اليوم، وزارة الخارجية ليست معنية بالدبلوماسية. إنها تدور حول إثارة الحروب والأكاذيب والكراهية. إنها تخدم مصالح قلة، قلة قليلة من الناس وبالتالي تساهم في مزيد من العزلة والانحطاط لبلدي. لم يعد لروسيا حلفاء، وليس هناك من يلوم الا سياستها المتهورة وغير المدروسة".

يصف ملف لينكدان الشخصي لبونداريف بأنه محارب قديم في الخدمة الدبلوماسية الروسية، ولديه خبرة في الحد من الأسلحة ومنع الانتشار. والصورة الموجودة في الملف الشخصي تحتوي الآن على تنويه "متاح للعمل" المعروف في الشبكة الاجتماعية.