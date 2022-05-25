بوتين يوقع مرسومًا لمنح الجنسية الروسية لسكان المناطق الأوكرانية المحتلة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا الأربعاء يسهل على الأوكرانيين في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريزهزيا التي تحتلها القوات الروسية الحصول على الجنسية الروسية.

وفقًا للمرسوم المنشور على بوابة حكومية، سيتم إجراء تعديلات على المرسوم الحالي المستخدم لتبسيط العملية لسكان جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية أو جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصاليتين بشرقي أوكرانيا.

سلّمت روسيا مئات الآلاف من جوازات السفر الروسية إلى سكان جمهورية دونيتسك ولوغانسك قبل الغزو الهائل لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، مما ساعد على خلق واحدة من الذرائع لشن حرب أوسع.

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