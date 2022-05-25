"انصياع لبوتين".. تفاعل على تعامل الرئيس الروسي وجدوى العقوبات بوصول الروبل لـ58 أمام الدولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العملة الروسية "الروبل" في تداولات اليومين الماضين والارتفاع الذي حثثته أمام الدولار مع استمرار فرض العقوبات لعقوبات لاجمة على روسيا.

ووصل سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار في تداولات الأربعاء لـ58 روبلا للدولار وهو الرقم الذي يعتبر قياسيا وأفضل من سعر الصرف للعملة الروسية حتى قبل إعلان الرئيس الروسي بدء الغزو لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وما تلاه من عقوبات أطاحت بسعر الصرف للروبل كانت ذروته في مارس/ آذار.

وتداول نشطاء في وقت سابق الأسبوع الماضي تقريرا لبلومبيرغ عن أداء العملة الروسية، قالت فيه: "أغلق الروبل عند أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي".

وأضافت بلومبيرغ: "قفز الروبل بما يصل إلى 9٪ مقابل اليورو وأنهى جلسة الجمعة أقوى بنسبة 2.8٪ مقابل الدولار في موسكو. العملة الروسية هي الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام".

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