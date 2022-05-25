بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العملة الروسية "الروبل" في تداولات اليومين الماضين والارتفاع الذي حثثته أمام الدولار مع استمرار فرض العقوبات لعقوبات لاجمة على روسيا.

بينما تكرر وسائل إعلام غربية، ومن وراءها البغبغانات العربية، أن العقوبات على روسيا مدمرة. يتواصل ارتفاع الروبل أمام الدولار. https://t.co/HmAnwzBkyc

ووصل سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار في تداولات الأربعاء لـ58 روبلا للدولار وهو الرقم الذي يعتبر قياسيا وأفضل من سعر الصرف للعملة الروسية حتى قبل إعلان الرئيس الروسي بدء الغزو لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وما تلاه من عقوبات أطاحت بسعر الصرف للروبل كانت ذروته في مارس/ آذار.

هل يا ترى صمود الروبل الروسي وارتفاعه بشكل مدهش أمام الدولار على عكس كل التوقعات بانهيار العملة الروسية، هل هو مؤشر على انتصار الاقتصاد الروسي على العقوبات الغربية، أم إن الاقتصاد الروسي في طريق الانهيار عاجلاً أو آجلاً؟

ارتفاع الروبل الروسي مقابل الدولار لمستويات قياسية لم يصل لها منذ 5 سنوات بعد زيادة عدد الشركات الأوروبية التي انصاعت لمطالب بوتين لشراء الغاز بالروبل بدلاً من الدولار الأمريكي حيث أصبح سعره أفضل مما كان قبل بدء الحرب في أوكرانيا. https://t.co/7m2xVyL6Bt

وتداول نشطاء في وقت سابق الأسبوع الماضي تقريرا لبلومبيرغ عن أداء العملة الروسية، قالت فيه: "أغلق الروبل عند أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي".

الدول التي لا تتوافر لديها قاعدة صناعية قوية وفرصة كبيرة لزيادة الصادرات وجذب استثمارات فإن اضعاف عملتها ضرره أكثر من نفعه، لأن الضعف المستمر يزيد التضخم ويرفع الأسعار، والأخطر يهز ثقة المدخرين في العملة المحلية، ويكون مصدر قلق مستمر للاقتصاد والموازنة العامة #الروبل_الروسي https://t.co/YUJHmBCG4x

وأضافت بلومبيرغ: "قفز الروبل بما يصل إلى 9٪ مقابل اليورو وأنهى جلسة الجمعة أقوى بنسبة 2.8٪ مقابل الدولار في موسكو. العملة الروسية هي الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام".