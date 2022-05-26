(CNN)-- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، بجنود روس أصيبوا أثناء القتال في أوكرانيا، خلال زيارة نادرة لمستشفى عسكري، بحسب مقطع فيديو نشره الكرملين.

وبحسب الكرملين، زار بوتين مستشفى ماندريك التابع لوزارة الدفاع الروسية في موسكو و"تحدث مع أفراد من القوات المسلحة يخضعون للعلاج بعد إصابتهم خلال العملية العسكرية الخاصة، وكذلك مع الطاقم الطبي بالمستشفى".

وظهر في الفيديو الرئيس الروسي، الذي كان يرتدي عباءة طبية، وكان يسأل الجنود عن شعورهم ومن أين أتوا وكيف حال أسرهم، ورافق بوتين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وذكر الكرملين أن بوتين زار، الأربعاء، المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس يهتم باستمرار بالرعاية المقدمة للجرحى أثناء العملية العسكرية الخاصة ويبقيها تحت سلطته"، بحسب وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء.