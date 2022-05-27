فيديو سلوك بايدن مع طفلة في البيت الأبيض يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديث مع طفلة من أصول أفريقية في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء الأسلوب الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي من الفتاة الصغيرة وهي ابنة جورج فلويد الذي أثار فيديو وفاته بسبب شرطي وضع ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس" احتجاجات واسعة داخل أمريكا وتفاعلا واسعا على الصعيد الدولي.

وكان تقرير تشريحي مستقل لجثة جورج فلويد،قد كشف أنه مات بسبب الاسفكسيا أو الاختناق الناجم عن استمرار الضغط على الرقبة والظهر، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لبيان من محامي عائلة فلويد، بن كرمب.

وحُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

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