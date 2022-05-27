فيديو سلوك بايدن مع طفلة في البيت الأبيض يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديث مع طفلة من أصول أفريقية في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

بايدن سيكون دائما بايدن: اقرأ ردود الفعل تحت هذه التغريدة والفيديو 👇الذي يعرض سلوك بايدن مع هذه الطفلة ما يحدث عجيب وغريب https://t.co/Xz65PQ99F7

وأبرز نشطاء الأسلوب الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي من الفتاة الصغيرة وهي ابنة جورج فلويد الذي أثار فيديو وفاته بسبب شرطي وضع ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس" احتجاجات واسعة داخل أمريكا وتفاعلا واسعا على الصعيد الدولي.

President Joe Biden to George Floyd's daughter Gianna Floyd "you're getting so big!" https://t.co/1HYGpiUn1C

وكان تقرير تشريحي مستقل لجثة جورج فلويد،قد كشف أنه مات بسبب الاسفكسيا أو الاختناق الناجم عن استمرار الضغط على الرقبة والظهر، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لبيان من محامي عائلة فلويد، بن كرمب.

President Biden, after signing the police reform executive order, calls George Floyd’s daughter Gianna up. “You’re getting so big!” he tells the 10-year-old girl. https://t.co/vuwdfWV30w

وحُكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.