زيلينسكي: ما تفعله روسيا في دونباس "إبادة جماعية"

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
Credit: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن ما تفعله روسيا في دونباس هو "إبادة جماعية واضحة".

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وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي: "الهجوم الحالي للمحتلين في دونباس يمكن أن يجعل المنطقة غير مأهولة، يريدون حرق العديد من المدن وتحويلهم إلى رماد مثل ماريوبول".

وتابع الرئيس الأوكراني: "كل هذا، بما في ذلك ترحيل شعبنا والقتل الجماعي للمدنيين، هو سياسة واضحة للإبادة الجماعية تنتهجها روسيا".

وقال إن ممارسة الضغط على روسيا "تعني حرفياً إنقاذ الأرواح وأن كل تأخير أو نزاع أو اقتراح لإرضاء روسيا يؤدي إلى قتلى أوكرانيين جدد وتهديدات جديدة للجميع في القارة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في إبريل/ نيسان، إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا.

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