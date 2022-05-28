زلة لسان جديدة من بايدن بحديث عن روسيا وكوريا الشمالية يثير تفاعلا

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين وانضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة.."

ويأتي ما قاله بايدن بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، ناقشا الوضع في أوكرانيا وقضية الأمن الغذائي العالمي، حيث قال الكرملين، في بيانه، إن بوتين أكد أن موسكو مستعدة لتقديم "مساهمة كبيرة" لتجنب أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، إذا رفع الغرب "العقوبات ذات الدوافع السياسية" على روسيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين لفت الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، وقال إنها مرتبطة باضطرابات في تشغيل سلاسل الإنتاج واللوجستيات، فضلاً عن السياسة المالية للدول الغربية خلال جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه "قد تفاقم الوضع بسبب العقوبات المعادية لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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