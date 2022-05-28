زلة لسان جديدة من بايدن بحديث عن روسيا وكوريا الشمالية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين وانضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا.

US President Biden during a speech to Naval Academy graduates said North Korea had joined US sanctions against Russia, apparently confusing the country with South Korea https://t.co/LaUxPIpMKa

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "للمرة الأولى يمكنني التردد لثانية هنا، هل اعتقد أي أحد أن أدعو لعقوبات ضد روسيا وإلى جانب الناتو، أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض الدول الآسيوية ستقف وتدعم هذه العقوبات.. العالم يتحرك بسرعة كبيرة.."

🇺🇸 Biden speaking to graduates of US Navy Academy, he said that North Korea had joined the anti- Russian sanctions. https://t.co/PeawE74veH

ويأتي ما قاله بايدن بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، ناقشا الوضع في أوكرانيا وقضية الأمن الغذائي العالمي، حيث قال الكرملين، في بيانه، إن بوتين أكد أن موسكو مستعدة لتقديم "مساهمة كبيرة" لتجنب أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، إذا رفع الغرب "العقوبات ذات الدوافع السياسية" على روسيا.

Joe Biden mistakenly says North Korea stood with the US and supported his sanctions on Putin

وأضاف الكرملين أن بوتين لفت الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، وقال إنها مرتبطة باضطرابات في تشغيل سلاسل الإنتاج واللوجستيات، فضلاً عن السياسة المالية للدول الغربية خلال جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه "قد تفاقم الوضع بسبب العقوبات المعادية لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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