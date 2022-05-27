نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عندما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو في غرفة مزدحمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، شكر الغرب على تضامنه ضد روسيا. لكنه أصدر أيضًا تحذيرًا للقادة السياسيين ورجال الأعمال: لا تفقدوا أعصابكم.

وقال: "أتمنى فقط ألا تفقدوا هذا الشعور بالوحدة"، داعيا مرة أخرى إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على موسكو.

بعد ثلاثة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد قادة من أوروبا والولايات المتحدة أنهم ما زالوا ملتزمين بالتمسك بعقوبات غير مسبوقة في محاولة لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على سحب قواته.

ولكن مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود - مما يؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات السياسية وسخط الرأي العام في جميع أنحاء العالم، وزيادة مخاطر حدوث ركود - فإن الحفاظ على توافق في الآراء قد يكون صعبًا بشكل متزايد.

قال جيسون فورمان، أستاذ في جامعة هارفارد شغل سابقًا منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما، لـ CNN إنه قلق للغاية بشأن ما قد يفعله الركود في أوروبا وعزم الأوروبيين على الاستمرار في تصعيد العقوبات.

فقد بدأت بالفعل الشقوق تتشكل في الجبهة المتحدة لأوروبا. قاد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لم يكن حاضرا في دافوس، المعارضين لعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر نفطي على روسيا، في محاولة لقطع مصدر دخل رئيسي لموسكو. قد يكون هدف التخلص من الغاز الروسي في نهاية المطاف أكثر صعوبة.

في الولايات المتحدة، يتعرض الرئيس جو بايدن والديمقراطيون لضغوط هائلة لإثبات أنهم جادون في محاربة التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، على الرغم من أن معظم العوامل المسببة لذلك، مثل أزمات سلسلة التوريد وارتفاع طلب المستهلكين، هي إلى حد كبير خارجة عن إرادتهم.

قد يعقد هذا الجهود لمواصلة الضغط على روسيا، رغم تحذيرات الملياردير جورج سوروس وآخرين من أن استرضاء بوتين سيكون له عواقب وخيمة.

ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

في دافوس، شدد قادة من الحكومة وقطاع الأعمال على أنهم لا يستطيعون الاستسلام لبوتين. واتفقوا على أن رد الفعل على ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وكذلك تسميم سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري بإنجلترا في عام 2018، كان ضعيفًا للغاية.

وقد لا تكون العقوبات التاريخية التي فرضها الغرب على روسيا هذا العام كافية أيضًا. تعرض الاقتصاد الروسي لضربة قوية، لكنه صامد أفضل من المتوقع، مدعومًا جزئيًا بعائدات قوية من النفط والغاز. سمح ذلك للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

قال إدوارد هيغر، رئيس وزراء سلوفاكيا خلال حلقة نقاش: "علينا أن نتوقف عن المساومة". وتابع أن التسوية مع بوتين تسببت في "حرب شرسة".

وفي حديثه إلى ضيوف العشاء، حذر سوروس من أن غزو أوكرانيا قد يمثل بداية الحرب العالمية الثالثة، وقال إنه يجب هزيمة بوتين "في أقرب وقت ممكن" إذا كان العالم يريد الحفاظ على الحضارة.

لكن الخلفية الاقتصادية قد تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للسياسيين في بلادهم. بلغ معدل التضخم السنوي بين الدول التسعة عشر التي تستخدم اليورو 7.4٪ في أبريل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم 8.3٪، وبلغ 9٪ في المملكة المتحدة.

العامل الكبير هو تكاليف الطاقة. لقد كانت ترتفع بالفعل بسبب اختلال التوازن في العرض والطلب بعد الوباء، لكنها كانت مدفوعة أكثر من ذلك بجهود أوروبا لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية.

في الوقت نفسه، تقفز أسعار المواد الغذائية مع تعطيل الحرب صادرات المنتجات الرئيسية مثل القمح وزيت عباد الشمس، ومع قيام بعض الدول مثل الهند لاحقًا بسن حظر على التصدير لحماية الإمدادات المحلية. في أبريل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بنسبة 8.6٪ مقارنة بالعام السابق.

مستقبل التضامن الغربي

يقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وكبار ضباط الشركات إن فوز أوكرانيا بالغ الأهمية. يجب أن تنتهي الحرب الوحشية والأزمة الإنسانية، ويجب أن تسود القيم الديمقراطية فيما وصفه المستشار الألماني أولاف شولتز بـ "نقطة التحول" بالنسبة للعالم.

يرى المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الوقوف في وجه بوتين أمر حتمي للحد من طموحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقولون إنه يراقب عن كثب كيف تسير الأمور.

لكن الموازنة بين السياسات والمخاوف الاقتصادية لن تكون سهلة. وأقر شولز بأن "السياسيين لديهم واجب مهم عليهم فعله" أثناء قيامهم بالتوفيق بين أجزاء مختلفة من تفويضهم من الجمهور.

أثار هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما بدا أنه يشير إلى أن أوكرانيا يجب أن توافق على التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم لبوتين.

قارن زيلينسكي تعليقات كيسنجر باسترضاء ألمانيا النازية في عام 1938. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الأربعاء وسط تصفيق "لا أريد أن أسمع كلمة" تهدئة "بعد الآن.

ومع ذلك، فإن ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع يمكن أن يثقلا كاهل السياسيين عند عودتهم إلى ديارهم، مما أثار تحذيرًا من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حيث قال أمام حشد دافوس: "الحرية أهم من التجارة الحرة.. حماية قيمنا أهم من الربح".