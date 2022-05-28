(CNN)-- أعلن مسؤول فيما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية الموالية لروسيا، يوم الجمعة، أن مكتب المدعي العام "أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب".

وفي تصريحات لقناة إخبارية محلية، قال فيكتور جافريلوف، رئيس وحدة التحقيق في الجرائم ضد السلام والإنسانية في مكتب المدعي العام في الجمهورية المعلنة من جانب واحد، إن "البريطانيين شون بينر وأندرو هيل والمواطن المغربي سعدون إبراهيم قد يواجهون عقوبة الإعدام".

وزعم: "ثبت تورطهم في ارتكاب أعمال غير مشروعة"، وأضاف: "اكتملت الدعوى الجنائية للمرتزقة الذين شاركوا في التحضير للأعمال العدائية"، وتابع أن "المتهمين قد يتعرضون لأقصى درجات العقوبة وهي الإعدام".

كان مكتب المدعي العام ذكر أنه يجري التحقيق مع الرجال الثلاثة بتهمة "ارتكاب جريمة الاستيلاء بالقوة على السلطة وكذلك العمل كمرتزقة"، وزعم المدعون أن المتهمين الثلاثة قاموا بعمليات عسكرية ضد الانفصاليين.

يذكر أن عائلة بينر أخبرت، شبكة CNN في وقت سابق، أنه كان يخدم مع مشاة البحرية الأوكرانية وليس مع المرتزقة.