تقرير الشرطة يكشف تفاصيل حول ملابسات اعتقال زوج نانسي بيلوسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعتُقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، بتهمة "القيادة تحت تأثير الكحول"، بعد أن تسبب بحادث مروري، حسبما قال تقرير الحادث الصادر عن دورية من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وقبل الساعة 10:30 مساء السبت، استجاب عناصر الشرطة في المنطقة لحادث سيارة وقع على شارع "State Route 29"، وفقا للتقرير.

وجاء في التقرير أن بول بيلوسي "كان يقود سيارته نحو الشرق على شارع وونات وحاول عبور SR-29، عندها اصطدمت سيارة البورشه خاصته بسيارة أخرى متجهة نحو الشمال على SR-29... من نوع جيب"، وفقا للتقرير.

وأقدم عناصر الشرطة على اعتقال بول "الذي كان يقود سيارته تحت تأثير مشروب كحولي" عند الساعة 11:45، وفقا للتقرير الذي أكد عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وأكدت الشرطة أن قائد سيارة الجيب لم يُعتقل، وفقا للتقرير، لكن الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها في الحادثة.

ولم يحمل تقرير الشرطة مسؤولية الحادث لأي جهة بعد وتحاول CNN الحصول على المزيد من التفاصيل، كما أن CNNحاولت التواصل مع المتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل، للحصول على تصريحات جديدة.

يذكر أن الشرطة أفرجت عن بول بيلوسي يوم الأحد بكفالة بلغت 5000 دولار أمريكي، في حين كان قد قال المتحدث باسم بيلوسي إنها لن تعلق على هذا الموضوع الشخصي.