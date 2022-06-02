الشرطة الأمريكية: مقتل 4 بينهم مسلح في إطلاق نار بحرم مستشفى

(CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص بينهم مسلح خلال إطلاق نار في مبنى طبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وأضافت الشرطة أنها لم تحدد هوية مطلق النار بعد، وذكرت أن كان معه بندقية ومسدس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن قد تم إطلاعه على حادث إطلاق النار، وأن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب وقد تواصل مع المسؤولين في الولاية لتقديم الدعم.

وذكر العضو في مجلس المدينة جيمي فاولر، لإيرين بورنيت من شبكة CNN، أن مطلق النار كان يبحث عن طبيب معين عندما دخل المبنى في حرم المستشفى وبدأ في إطلاق النار.

وقال فاولر: "ما فهمته هو أن مطلق النار كان لديه مشكلة مع طبيب معين، وأنه لم يتمكن من العثور على هذا الطبيب، وقد أثار ذلك غضبه أثناء إطلاق النار".