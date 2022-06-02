إصابة وزيرة الداخلية الأمريكية بفيروس كورونا

(CNN)-- أعلنت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند، يوم الأربعاء، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة الاختبار الخاصة بالفيروس إيجابية.

وقالت هالاند، عبر حسابها على تويتر: "لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختبار كوفيد- 19 إيجابية"، وأضافت أنها تشعر أنها بخير وتابعت: "أشعر بالامتنان لتلقي التطعيم الكامل وجرعتين معززتين".

وذكرت: "آمل أن يظل الجميع على اطلاع دائم بالتطعيمات، حتى إذا تعرضوا للفيروس، سيكون لديهم أيضًا أعراض أكثر اعتدالًا".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، كانت نتيجة آخر اختبار لوزيرة الداخلية سلبية وذلك خلال زيارتها إلى البيت الأبيض، يوم الاثنين، و"لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن".

وأضافت الوزارة، في البيان، أن هالاند تخضع للعزل وتعمل عن بُعد.