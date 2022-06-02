كيسنجر يتحدث لـCNN عن سر استمراره في التأليف حتى سن 98 عامًا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت ألينا زيلنسكا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، إن التنازل لروسيا عن أراض لن بنهي الحرب وذلك بعد الضجة التي أحدثها تصريح هينري كيسنجر باقتراح التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا.

وقال السيدة الأولى بأوكرانيا في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية، الخميس: "لا يمكن للأوكرانيين أن يأخذوا بشكل طبيعي كل تلك التصريحات التي نسمعها في بعض الأحيان من قادة البلدان - في بعض الحالات قادة الدول الكبيرة وذات النفوذ.. لا يمكنك التنازل عن أجزاء من أراضيك فقط، فهذا يشبه التنازل عن الحرية".

وأضافت زيلينسكا: "حتى لو تنازلنا عن أراضينا، فلن يتوقف المعتدي عند هذا الحد، وسيواصل الضغط، وسيواصل ... شن المزيد والمزيد من الهجمات على أراضينا".

ألينا زيلنسكا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي, plain_text Credit: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images

​وكان كيسنجر، قد أثار تفاعلا واسعا عقب تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، واقترح فيها أن تهدف مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى إنشاء حدود في دونباس كما كانت موجودة عشية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط.

وقال كيسنجر: "يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة"، وأضاف: "من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق"، مما يشير على ما يبدو إلى أن أوكرانيا توافق على التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم.