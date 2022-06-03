ماذا حدث لمئات البحارة الروس الذين كانوا على متن الطراد "موسكفا"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت وكالة تاس الحكومية الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات التي تستغرق أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة حربية و20 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع وفقا لتاس إن التدريبات ستجرى في الفترة من 3 إلى 10 يونيو الجاري وستشمل السفن التي تبحث عن "غواصات عدو وهمي" و "إعداد تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن لأداء تدريبات قتالية على السطح والجو".

وتابع البيان أن سفينة القيادة الروسية مارشال كريلوف والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف ومجموعة من السفن والطرادات الكبيرة المضادة للغواصات والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وكاسحات الألغام وقوارب الصواريخ وسفن الدعم ستعمل في مناطق محددة من المحيط الهادئ خلال التدريبات.

ويذكر أن التدريبات الروسية تأتي في الوقت الذي دخل فيه غزو روسيا لأوكرانيا يومه الـ100، الجمعة.