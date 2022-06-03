كيف سينتهي غزو روسيا لأوكرانيا؟.. أمين عام الناتو يرد

"إنها كارثة".. كاميرا CNN في ليسيتشانسك بعد تعرضها لأشد غارات روسيا ضراوة على أوكرانيا

(CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إنه عقد "اجتماعًا رائعًا" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأثنى ستولتنبرغ على الولايات المتحدة لقيادتها ودعمها لأوكرانيا وقيادتها في دعم التحالف وقال إن الدعم الأمريكي "يحدث فرقًا في ساحة المعركة كل يوم".

وذكر الأمين العام لحلف "الناتو"، للصحفيين بعد الاجتماع: "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أراد تقليل الناتو وبالتالي غزا أوكرانيا، لكنه حصل على المزيد".

وقال إن قمة الناتو التي ستعقد في أواخر يونيو/ حزيران بمدريد، "تأتي في وقت محوري بالنسبة للأمن"، وأضاف أنه يتطلع إلى الترحيب ببايدن في إسبانيا.

وردا على سؤال من إم جي لي من شبكة CNN حول تقييمه لنهاية الغزو الروسي لأوكرانيا ، قال: "الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي علينا فقط أن نكون مستعدين لفترة طويلة"، وأضاف أنها أصبحت "حرب استنزاف، حيث يدفع الأوكرانيون ثمنا باهظا للدفاع عن بلادهم في ساحة المعركة ولكن روسيا تتكبد خسائر كبيرة".

وذكر أنه يعتقد أن الحرب "ستنتهي على طاولة المفاوضات ، وأن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم الناتو".

وعندما سُئل عن اعتراض تركيا على حصول السويد وفنلندا لعضوية الناتو، أعرب ستولتنبرغ عن ثقته في أن تلك الأزمة سيتم حلها، وقال: "عندما يعرب حليف مثل تركيا عن مخاوف علينا أن نفعل ما نفعله دائمًا وهو الجلوس ومعالجة تلك المخاوف ثم إيجاد طريق موحد للمضي قدمًا".

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع أنقرة والقيادة هناك ، فضلاً عن اتصال وثيق مع السويد وفنلندا"، وذكر انه سيعقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين من ستوكهولم وهلسنكي وأنقرة في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن تركيا "حليف مهم".