ماكرون وشولتز يتحدثان مع بوتين في مكالمة تاريخية.. ماذا دار بينهم؟

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(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تقف في طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"الخداع"، في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية الحكومية، يوم الجمعة.

وأضاف بوتين: "هذه خدعة، وسأشرح لماذا، ينتج العالم حوالي 800 مليون طن من القمح سنويًا، قيل لنا أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 20 مليون طن، إنها 2.5٪ فقط".

وكان القادة في جميع أنحاء العالم يدقون ناقوس الخطر لأن الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية منذ شهور يزيد من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية ومجاعة في بعض أنحاء العالم.

وبعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية بشكل كبير، وكانت المشكلة الأكبر هي القمح، فإمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان معًا ما يقرب من 30٪ من تجارة القمح العالمية، معرضة الآن للخطر.

وسجلت أسعار القمح العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن روسيا تكثف جهودها لسرقة كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، كما ذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، نقلا عن مصادر متعددة قالت إن القوات الروسية تسرق أيضًا معدات زراعية وآلاف الأطنان من الحبوب من المزارعين الأوكرانيين في المناطق التي احتلوها، فضلاً عن استهداف مواقع تخزين المواد الغذائية بالمدفعية.

وقالت المصادر إن الوحدات الروسية شددت قبضتها على أجزاء من منطقتي خيرسون وزاباروجيا الزراعيتين في جنوب أوكرانيا.

وذكر الرئيس الروسي: "نحن لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية، ويمكن تصديرها عبر الموانئ التي تخضع لسيطرة أوكرانيا".

وأضاف: "لكننا لم نقم بوضع ألغام في الطرق المؤدية إلى الموانئ، بل أوكرانيا فعلت، لقد قلت مرات عديدة: اسمحوا لهم بإزالة الألغام ودعوا السفن المحملة بالحبوب تخرج، ونحن نضمن مرورهم دون أي مشاكل".

وكانت أوكرانيا اتهمت الروس بزرع ألغام في البحر الأسود.

واقترح بوتين أيضًا أن يتم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروسيا ورومانيا والمجر وبولندا، لكن أي حركة مرور عبر بيلاروسيا ستشمل رفع الغرب للعقوبات المفروضة على حكومته، وهي أقرب حليف لروسيا.

كما قال الرئيس الروسي إن بلاده أوشكت على الانتهاء من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الواقعة تحت احتلالها: "هناك إمكانية أخرى لتصدير الحبوب تتم عبر موانئ بحر آزوف بيرديانسك وماريوبول الخاضعة لسيطرتنا، ونحن على استعداد لضمان التصدير السلس، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية، عبر جميع هذه الموانئ".

وأضاف: "نحن نستكمل بالفعل إزالة الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية هناك، وسنقوم بتوفير اللوجيستيات اللازمة".

وهذا الأسبوع، ولأول مرة منذ الغزو الروسي، غادرت سفينة تجارية ماريوبول متوجهة إلى ميناء روستوف أون دون الروسي.

كما قال بوتين إن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الحبوب إلى 50 مليون طن في 2022-2023، وأضاف: "في العام الزراعي الحالي، سنصدر 37 مليون طن من الحبوب، وفي العام المقبل، أعتقد أننا سنرفع هذه الصادرات إلى 50 مليون طن".