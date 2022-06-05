دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية، ديفيد ماكينزي، تفاوت الموقف العالمي والإفريقي بالأخص بالموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية مع تجاوز مدة الغزو الروسي الـ100 يوم.

وقال ماكينزي للزميلة بيكي اندرسون على CNN: "بينما كان التضامن بين دول الناتو قويا وموحدا في رد الفعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الصورة أكثر تعقيدًا حول العالم".

وتابع قائلا: "ليس فقط البلدان في إفريقيا التي تقف على الهامش، ولا تعلق مع أي من الجانبين، بل كانت هناك دول تؤيد روسيا في نظرتها".

وأضاف: "من المثير للاهتمام أن الكرملين قدم في تقديره قبل وقت قصير قراءة لهذا الاجتماع. قالوا إن بوتين أشاد بظهور الدول الأفريقية كلاعب عالمي كما قد تتوقع في ظل الظروف. لكن المثير للاهتمام أن رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس السنغالي، قال لبوتين إن إفريقيا لديها وجهات نظر متنوعة وقال على وجه التحديد، ويجب أن يقال، وفقًا لقراءة الكرملين هذه، هناك العديد من الدول التي لم تدين روسيا للآن في الأمم المتحدة".

وتابع ماكنزي: "ما لم أتحدث عنه هو مشكلة خطيرة تواجهها العديد من البلدان في هذه القارة وفي أجزاء من الشرق الأوسط وهي تأثير الحبوب، الحصار الذي فرضته روسيا على أوكرانيا والعقوبات التي تكافحها ​​روسيا أيضًا لتمرير حبوبها والأسمدة.. قد تواجه دول هذه القارة أزمة شديدة للغاية في الأشهر المقبلة بسبب ذلك، مع استمرار هذه الحرب لأكثر من 100 يوم".