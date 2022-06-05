دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميلا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال كلمتها بمؤتمر "عمداء المدن" والحديث عن التحديات.

عاجل للغاية هذه السيدة 👇هي نائبة القائد العام لكافة القوات المسلحة الامريكية تخاطب عمداء المدن " أعرف أنكم سوف تقبلون التحديات لأنكم عمداء مدن " ثم انفجرت ضاحكة حتى بكى عمداء المدن وابتلّت لحاهم .. https://t.co/yR7KrLVM3n

وفي جزء من كلمتها قالت هاريس: "وأنا أعلم أن كلا واحد منكم مستعد لهذا التحدي لأنكم عمداء"، قبل أن تبدأ بالضحك.

ويذكر أن مؤتمر العمداء هو عبارة عن لقاء سنوي لعمداء المدن الأمريكية وقادة الأعمال والخبراء الآخرين، ويعقد بدورته الحالية للعام 2022 في مدينة رينو بأمريكا.

​ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها نشطاء على مواقف ضحكت فيها هاريس، إذ تداول النشطاء مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع الرئيس البولندي، أندري دودا، خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو في مارس/ اذار الماضي.

نائبة الرئيس بايدن السيدة كامالا هاريس ابدا في الضحك بشكل محرج عندما سُئلت عن أزمة اللاجئين الأوكرانيين. حقيقة أحيانا مخرجات الديموقراطية ضعيفة جدًا وليست ذات قدرة على القيادة. https://t.co/9FJdfs0Vo0

ويوجه سؤال لهاريس خلال المؤتمر الصحفي جاء نصه: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر غير محضر لذلك وانه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية، أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور تفصيلية أخرى لبناء هيكل دائم وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا اريد أن أعلم إذا إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".

تلا السؤال لحظات صمت نظر فيها كل من المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس "حسنا.. الصديق في وقد الحاجة هو صديق حقيقي.." قبل أن تبدأ بالضحك.​