أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لقناة إيطالية، إن عددا من دول جوار صربيا أغلقت مجالها الجوي بوجه طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي كان يعتزم إجراء زيارة إلى بلغراد للقاء مسؤولين صرب الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وقالت زاخاروفا: "الدول المحاذية لصربيا أغلقت الطريق الوحيد الذي يمكن لطائرة سيرغي لافروف أن تسلكه نحو صربيا، وكان من المفترض أن يجري الوفد الروسي محادثات في بلغراد، في الوقت الذي أغلقت فيه دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مجالها الجوي".

من جانبها، قالت السفيرة الروسية لدى بلغاريا، إلينورا ميتروفانوفا، إن السلطات البلغارية رفضت توفير ممر جوي للطائرة الحكومية الروسية، وفقا لتاس.

وقالت السفيرة: "بإمكاني التأكيد أن السلطات البلغارية لم تسمح بعبور طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف، التي كان من المفترض أن تتجه إلى صربيا"، حسب قولها.

يذكر أن صربيا من الدول الأوروبية القليلة التي أبقت على علاقاتها الوطيدة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.