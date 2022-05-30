ما صحة خبر مرض بوتين؟ وزير الخارجية الروسي يرد على أنباء تدهور صحته

لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

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موسكو، روسيا (CNN)--تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الحالة الصحية للرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية TF1. وبدوره نشر الكرملين المقابلة على قناته على منصة "روتيوب"، النسخة الروسية من اليوتيوب.

وقال لافروف: "كما تعلم، يظهر الرئيس بوتين علنًا يوميًا. يمكنك رؤيته على شاشات التلفزيون وقراءة خطاباته وسماع خطاباته، لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى في هذا الشخص علامات مرض أو تعب ما".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "أترك هذا لضمير أولئك الذين ينشرون مثل هذه الشائعات على الرغم من الفرص اليومية للتأكد من صحة الأنباء المتداولة ".

وانتشرت بعض الشائعات بشأن صحة الرئيس الروسي منذ فترة وكثيرًا ما نفى الكرملين صحتها.

ويذكر أن ظهور بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويعو أثار تكهنات قبل أسابيع حول صحة الرئيس الروسي الذي بدا ممسكا بالطاولة بينما ظهر وجهه منتفخا قليلا.