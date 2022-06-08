مسؤول روسي يزور مدينة أوكرانية تستعد لاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا

(CNN)-- قالت غالينا دانيلشينكو، عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا، يوم الثلاثاء، إن سيرغي كيريينكو، النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي، زار المدينة التي بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

وأضافت دانيلشينكو، عبر تلغرام: "زار مدينتنا سيرغي كيريينكو، النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي"، وتابعت: "المدينة ممتنة للغاية للاتحاد الروسي للمساعدة والدعم الذي نتلقاه، نحن نعلم أن مستقبلنا يكمن في الوحدة مع روسيا"، وذكرت: "الاتحاد الروسي هنا إلى الأبد، والآن نبدأ التحضير للاستفتاء".

وميليتوبول مدينة رئيسية في منطقة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، هينادي لاهوتا، يوم الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية للتنظيم استفتاء بحلول الخريف.

وتخضع منطقة خيرسون المجاورة لزاباروجيا للسيطرة الروسية منذ بداية الغزو في أواخر فبراير/ شباط.

وبعد أن سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا في عام 2014 على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس في شرق أوكرانيا، تم الإعلان عن "جمهوريات شعبية" في كلا المنطقتين.