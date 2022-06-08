ما الذي سرقته موسكو من كييف؟.. لافروف يرد على سؤال صحفي أوكراني

من بوتين مرورًا بلافروف وبيسكوف.. تعرف على بنات الكرملين وحياة البذخ التي يعيشونها في الغرب

لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن نوايا روسيا وأهدافها في أوكرانيا "واضحة"، مؤكدًا أن موسكو لا توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، سأل صحفي أوكراني لافروف: "بخلاف منتجات الحبوب، ماذا (الشىء الآخر الذي) سرقته روسيا من أوكرانيا؟"

ورد أنه "فيما يتعلق بالحبوب، لا يوجد عائق أو تحد من جانب الاتحاد الروسي".

وقال لافروف: "السيد زيلينسكي يحتاج إلى إعطاء تعليمات حتى تصبح الموانئ الأوكرانية آمنة"، مُكررًا ملاحظاته السابقة بأن أوكرانيا بحاجة إلى إزالة الألغام من مياهها لضمان المرور الآمن للسفن.

قال لافروف "لسنا نحن الملامون" لإثارة قضية وأن "الكرة في ملعبهم (أوكرانيا)".

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا تناقش تأمين المرور الآمن للسفن مع الجيش التركي.

وقال لافروف إن روسيا لديها "نوايا واضحة وأهداف واضحة" في أوكرانيا، والتي ادعى أنها "تحرير" البلاد من "نظام النازيين الجدد"، مرددًا مرة أخرى ادعاءً كاذبًا من الكرملين بشأن حكومة أوكرانيا.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية على تصريحات لافروف.

وقال أوليغ نيكولينكو عبر تويتر، إلى جانب صور لعناوين الأخبار تلخص تصريحات لافروف: "كلمات لافروف فارغة".

وأضاف: "لقد أوضحت أوكرانيا موقعها في الموانئ البحرية: المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الساحل ومهمة بحرية لتسيير دوريات في طرق التصدير في البحر الأسود".

وقال نيكولينكو "لا يمكن السماح لروسيا باستخدام ممرات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا".