تداول فيديو رد لافروف على صحفي أوكراني عن "سرقة" موسكو

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لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على صحفي أوكراني سأله عما "سرقته موسكو" في أوكرانيا إلى جانب الحبوب.

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لافروف في رده الذي كان باللغة الروسية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قال وفقا لما ترجمته قناة سبوتنيك الروسية الحكومية: "أنتم تفكرون دائما بما يمكنكم سرقته وتعتقدون أن الجميع يتصرف مثلكم، ردا عليكم، نحن ننفذ الأهداف التي تم الإعلان عنها علنا وهي إنقاذ الشرق الأوكراني من ضغط النظام النازي الجديد الأوكراني وهذا ما نقوم به.."

الصحافي مسلم عمروف لوزير الخارجية الروسي لافروف: أنا من التلفزيون العام الأوكراني، أريد أن أطرح سؤالا! بالإضافة إلى الحبوب، ما هي السلع الأخرى التي سرقتموها من #أوكرانيا ولمن بعتموها؟ لافروف: أنتم الأوكرانيين، تفكرون دائما بما يمكنكم سرقته وتعتقدون أن الجميع يفكر بهذه الطريقة!

وتابع قائلا: "أما القمح، فكما صرحنا اليوم من الممكن نقله إلى أي جهة استقبال وليست هناك أي عوائق في هذا الموضوع من الطرف الروسي ولأجل ذلك يجب على السيد زيلينسكي أن يعطي الأوامر إذا كانت لا تزال لديه القدرة على ذلك للسماح للسفن الأوكرانية والأجنبية بالخروج إلى البحر الأسود".

ردّ سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على اتهامات صحفي أوكراني بسرقة الحبوب الأوكرانية خلال مؤتمر صحفي في تركيا https://t.co/T8eTvL6BpD

وقال أوليغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية ردا على تصريحات لافروف عبر تويتر، إلى جانب صور لعناوين الأخبار تلخص تصريحات لافروف: "كلمات لافروف فارغة.. لقد أوضحت أوكرانيا موقعها في الموانئ البحرية: المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الساحل ومهمة بحرية لتسيير دوريات في طرق التصدير في البحر الأسود.. لا يمكن السماح لروسيا باستخدام ممرات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا".