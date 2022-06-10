أوكرانيا تفرض عقوبات على بوتين وكبار المسؤولين الروس

زيلينسكي: لا يمكن التحدث مع بوتين إلا بشكل مباشر وبدون وسطاء

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(CNN)-- وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، مرسوما بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

وقال زيلينسكي إنه تم فرض عقوبات على المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونوابه، وجميع الوزراء وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وتشمل العقوبات حظر دخول إلى أوكرانيا، وإلغاء أو تعليق التراخيص والتصاريح إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع، الشهر الماضي، مرسومًا يحوي إجراءات اقتصادية انتقامية، في رده على "الإجراءات غير الودية" للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، حسب وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي جاءت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

وحظر المرسوم إجراءات المعاملات المالية والوفاء بالتزامات إلى الأفراد الأجانب والمؤسسات القانونية الخاضعة للعقوبات، مثل تجارة وتصدير المنتجات والموارد، دون أن يحدد أي أفراد أو كيانات قد تتأثر بهذه الإجراءات.