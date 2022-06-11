عمدة ماريوبول: روسيا هدمت 1300 مبنى دون إزالة جثث السكان

ماريوبول "مدينة الأشباح": هذا ما حدث لها بعد احتلالها من قبل روسيا

(CNN)-- قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشنكو، يوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تحتل المدينة دمرت 1300 مبنى سكني دون إزالة مئات الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وأضاف بويشنكو، عبر حساب تلغرام التابع لمجلس المدينة، أن الأشخاص المتبقين داخل المدينة أخبروه: "في البداية، أشرك المحتلون سكان المدينة في رفع الأنقاض، لكن عندما شاهد الروس العدد الفعلي للجثث التي عُثر عليها تحت الأنقاض، نقلوا السكان على الفور بعيدا عن المنطقة".

وتابع العمدة الذي فر من ماريوبول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية: "العدد الحقيقي للجثث تحت أنقاض المنازل المدمرة مخيف قُتل ما يقرب من 50 إلى 100 شخص تحت كل منزل مدمر تقريبًا، ودُمر 1300 مبنى".

وقال إنه بسبب هدم المباني بشكل عشوائي، تم نقل جثث الذين قتلوا في القتال إلى مكب نفايات.

كان مستشار رئيس البلدية بيترو أندريوشينكو الذي انتقل أيضًا إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، قال في 25 مايو/ أيار، لشبكة CNN، إن مسؤولي ماريوبول يعتقدون أن ما لا يقل عن 22 ألف من سكان المدينة قتلوا خلال 3 أشهر من الحرب.

وقال العمدة، يوم الجمعة: "لسوء الحظ، قد تكون الأعداد الحقيقية للقتلى في المدينة أعلى بكثير مما أبلغنا عنه".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الأشخاص الذين قتلوا في ماريوبول، حيث لا تستطيع الصحافة الآن الوصول إلى المدينة، إضافة إلى خوف السكان من التحدث علانية.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قدرت عدد المدنيين الذين قتلوا في المدينة بـ"عشرات الآلاف".