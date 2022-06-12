مطلوب على قائمة بوتين.. صحفي استقصائي روسي يروي لـCNN كيف اكتشف ذلك

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تحدث الصحفي الاستقصائي الروسي اندري سولداتوف كيف علم بأنه مطلوب لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أو ما يُعرف باسم "FSB" بعد تقارير نشرها عن الأوضاع والتكتيكات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

الصحفي الاستقصائي الروسي اندري سولداتوف (يمين), plain_text

وأوضح سولداتوف في مقابلة مع الزميلة ايرين بيرنيت لـCNN: "تلقيت عددا من الرسائل من البنك في موسكو تخبرني بأنني وفجأة مدين بـ80 ألف دولار و75 ألف يورو ولم أتمكن من فهم ما يحصل حتى وصلتني رسالة أخرى من بنك آخر بمعلومات أنني اواجه تحقيقا مع رقم للقضية".

وتابع الصحفي الروسي قائلا: "بعدها بساعات لفهم ما يحصل أنني أخضع لتحقيق من قبل لجنة التحقيق الروسية وأنني متهم بنشر أخبار كاذبة حول الحرب.."

وأضاف: "أفهم أنه لا يمكنني السفر إلى دول معينة التي على علاقات ودية مع فلاديمير بوتين هذا واضح بالطبع، وأفهم أيضا أن عائلتي في موسكو هم هدف محتمل.."