تداول صورة أمريكيين يُزعم أسرهما من الروس بأوكرانيا.. والدة أحدهما تتحدث لـCNN

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهرت صورة، الخميس لمقاتلين أمريكيين اثنين يجلسان بمؤخرة شاحنة عسكرية روسية، زُعم أن القوات الروسية أسرتهما شمال خاركيف بأوكرانيا الأسبوع الماضي.

تداول صورة أمريكيين يُزعم احتجازهما من الروس بأوكرانيا.. والدة أحدهما تتحدث لـCNN
Credit: Telegram

الرجلان هما ألكسندر جون روبرت دريك، 39 عامًا، من توسكالوسا، ألاباما وإلى جانبه آندي تاي نجوك هوين، 27 عامًا، من هارتسيل، ألاباما، وتُظهر الصورة الرجلين ينظران إلى الكاميرا ويداهما خلف ظهريهما كما لو كانت مقيدة.

قالت باني دريك، والدة أحد الأمريكيين الذين ورد أنه تم القبض عليهم، في مقابلة مع الزميل جيك تابر على CNN إن وزارة الخارجية الأمريكية أخبرتها أنهم يعملون على التحقق من الصورة المزعومة.

واضافت دريك أن ابنها ذهب إلى أوكرانيا لتدريب الجنود هناك على القتال ضد روسيا لأنه "شعر أنه إذا لم يتم إيقاف بوتين الآن، فسيصبح أكثر جرأة مع كل نجاح، وأنه في النهاية قد ينتهي به المطاف على الشواطئ الأمريكية".

الصورة غير المؤرخة نشرت على تطبيق تيلغرام، الخميس من قبل المدون الروسي The V، واسمه الكامل Timofey Vasilyev من موسكو ولا يمكن لـCNN التحقق من تاريخ التقاطها.

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