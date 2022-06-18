واشنطن ترد على خطاب بوتين: أوكرانيا ستنتصر

تبادل كلامي غاضب.. شاهد مواجهة بين مراسل CNN ومسؤولة روسية بسبب ما قاله بوتين مؤخرًا

(CNN)-- أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مجددا على التزام بلاده تجاه أوكرانيا ضد روسيا، قائلا إن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع أوكرانيا".

وقال المسؤول عندما سئل عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الجمعة: "لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكننا نعرف هذا: أوكرانيا ستخرج منتصرة".

كان بوتين قال، في خطابه أمام منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن تصرفات روسيا في أوكرانيا "ليست مسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية"، واتهم الولايات المتحدة بـ"رفع أسعار المواد الغذائية عن طريق طباعة المزيد من الأموال"، كما ألقى باللوم على الحرب في أوكرانيا على الغرب.

وأضاف بوتين أن روسيا لا تتبع "طريق العزلة"، مضيفًا أن موسكو تسعى إلى "شراكة مع أي شخص يريد العمل معنا، وهناك الكثير من هؤلاء".

وذكر الرئيس الروسي أن أي دولة تريد العمل مع بلاده "تواجه ضغوطًا مفتوحة من الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك التهديدات المباشرة، لكن هذا الابتزاز لا يعني الكثير عندما نتحدث عن دول يقودها قادة حقيقيون يفهمون ما هي مصلحة شخص آخر وما هي مصلحتهم".