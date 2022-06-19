تعليق ترامب الساخر وتكهنات سبب سقوط بايدن عن دراجته يثير تفاعلا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
بعد سقوطه عن الدراجة.. شاهد بايدن يقفز بالهواء 3 مرات ليثبت أنه بخير
00:32
بعد سقوطه عن الدراجة.. شاهد بايدن يقفز بالهواء 3 مرات ليثبت أنه بخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دراجة هوائية كان يقودها الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وصل إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتداول نشطاء مقطع فيديو نشره ترامب صفحته بموقع "تروث" يظهر فيه تسديد الرئيس الأمريكي السابق لكرة غولف قبل أن يدمج الفيديو ويعدّل ليظهر أن كرة الغولف اصابت رأس بايدن وهو ما أدرى لسقوطه.

وذهب نشطاء آخرون للتكهن حو سبب سقوط بايدن على دراجته الهوائية، ليلفت أحدهم إلى نوع الحذاء الذي يرتيه، حيث قال Yossi Gestetner: "علقت قدم بايدن في دواسة الدراجة لأنها دواسة مخصصة للأحذية.. إنها ليست الطريقة العادية المنتظمة التي يستخدمها البالغون الأصحاء".

وتابع المغرد ذاته: "بهذه المناسبة، لا أعلم بالضبط لماذا وكيف قام معجبو بايدن بجعل هذا الحدث يتعلق بترامب".

قد يهمك أيضاً

"فعلها بوتين".. تفاعل ساخر على فيديو سقوط بايدن عن دراجة هوائية

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.