تعليق ترامب الساخر وتكهنات سبب سقوط بايدن عن دراجته يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دراجة هوائية كان يقودها الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وصل إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

BREAKING: Donald Trump has responded to the Biden Bike video on Truth Social. https://t.co/NiSCAykj8w

وتداول نشطاء مقطع فيديو نشره ترامب صفحته بموقع "تروث" يظهر فيه تسديد الرئيس الأمريكي السابق لكرة غولف قبل أن يدمج الفيديو ويعدّل ليظهر أن كرة الغولف اصابت رأس بايدن وهو ما أدرى لسقوطه.

Biden's foot got "stuck" in the pedal of the bike because it's a shoe type pedal where he puts in his foot. It's not the regular open one that healthy adults use. BTW, no clue how or why Biden Fans make this incident about Trump. https://t.co/ceA9zQFrVv

وذهب نشطاء آخرون للتكهن حو سبب سقوط بايدن على دراجته الهوائية، ليلفت أحدهم إلى نوع الحذاء الذي يرتيه، حيث قال Yossi Gestetner: "علقت قدم بايدن في دواسة الدراجة لأنها دواسة مخصصة للأحذية.. إنها ليست الطريقة العادية المنتظمة التي يستخدمها البالغون الأصحاء".

وتابع المغرد ذاته: "بهذه المناسبة، لا أعلم بالضبط لماذا وكيف قام معجبو بايدن بجعل هذا الحدث يتعلق بترامب".