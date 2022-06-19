"فعلها بوتين".. تفاعل ساخر على فيديو سقوط بايدن عن دراجة هوائية

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نشر الأحد ، 19 يونيو / حزيران 2022

شاهد.. بايدن يفقد توازنه ويسقط من على دراجته أمام حشد من الصحفيين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة السقوط عن دراجة هوائية كانت يقودها الأمر الذي أثار تفاعلا وساعا وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا.

شاهد.. لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته الهوائية. https://t.co/IrlBExFdcP

وكان الرئيس الأمريكي قد سقط أثناء جولة على دراجة هوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

لا أحد ينافس الامريكيين بالكوميديا https://t.co/Bdvqw7sQtM

وتحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.

Putin did it. https://t.co/pmpsyC0JYf

وقد خاطب بعدها الحشد وتحدث عن وظيفته، قائلاً: أنتم تعلمون أن كونك رئيسًا مثل أي وظيفة أخرى، في بعض الأيام يكون الأمر سهلاً.. وفي بعض الأيام يكون الأمر صعبًا.

🚨 سقوط الرئيس الأمريكي #بايدن أثناء قيادته دراجة هوائية ⭕️ هذا السقوط الذي يسبق السقوط السياسي في عاصفة الانتخابات القادمة https://t.co/sPOalGT4mM

وقد تواصلت شبكة CNN للحصول على مزيد من التفاصيل حول صحة بايدن.