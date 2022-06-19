"فعلها بوتين".. تفاعل ساخر على فيديو سقوط بايدن عن دراجة هوائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة السقوط عن دراجة هوائية كانت يقودها الأمر الذي أثار تفاعلا وساعا وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا.
وكان الرئيس الأمريكي قد سقط أثناء جولة على دراجة هوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.
وتحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.
وقد خاطب بعدها الحشد وتحدث عن وظيفته، قائلاً: أنتم تعلمون أن كونك رئيسًا مثل أي وظيفة أخرى، في بعض الأيام يكون الأمر سهلاً.. وفي بعض الأيام يكون الأمر صعبًا.
🚨 سقوط الرئيس الأمريكي #بايدن أثناء قيادته دراجة هوائية ⭕️ هذا السقوط الذي يسبق السقوط السياسي في عاصفة الانتخابات القادمة https://t.co/sPOalGT4mM
وقد تواصلت شبكة CNN للحصول على مزيد من التفاصيل حول صحة بايدن.