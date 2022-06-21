قارن نفسه بقيصر من القرن الـ18.. شاهد أحدث تبريرات غزو أوكرانيا من قبل بوتين

(CNN)-- قام الصحفي الروسي ديمتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2021، ببيع ميداليته بمزاد مقابل 103.5 مليون دولار، يوم الاثنين، لصالح اللاجئين الأطفال الأوكرانيين.

وقال موراتوف قبل المزاد: "في الوقت الحالي، تعد الجائزة فرصة بالنسبة لي لمشاركتها مع الآخرين"، وحث الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم مساهماتهم.

وأعرب مدير معهد نوبل في النرويج، أولاف نيولستاد، في بيان، عن دعمه للمزاد، ووصفه بأنه "عمل إنساني كريم".

يذكر أن موراتوف رئيس تحرير لموقع روسي مستقل، وانتقد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 واستخدام الحكومة الروسية للقوة العسكرية، داخل وخارج روسيا، وفقًا للجنة نوبل.