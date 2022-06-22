بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى.

🚨رداً على سؤال صحفي #بايدن يطالب الكونغرس بتخصيص ميزانية للتعامل مع وباء جديد…لأننا سنشهد وباء جديد😩😔😷 الله لا يقولها.. ما خلصنا من #كورونا وأخواتها بعد❌❌ https://t.co/ql0w9unyiI

وسئل بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم أنك تبحث عن المزيد من الأموال من الكونغرس لحملة اللقاح هذه ولتمويل لقاحات كوفيد في الخريف.. ما هي كمية اللقاحات المتوفرة لهؤلاء الأطفال الصغار؟ وكم عدد أطفال الأمة الذين ستتمكن من تطعيمهم قبل أن تحتاج إلى المزيد من الأموال من الكونغرس؟".

بايدن يقرأ من الشاشة " نحتاج المزيد من المال لمواجهة الجائحة القادمة " قلنا لكم العضو الفاعل بدولة المؤسسات العميقة جدا ، بيل قيتس ، لا يحكي من فراغ يا قوم https://t.co/akWEKS7vQa

ورد بايدن قائلا: "سنتجاوز على الأقل هذا العام. نحن بحاجة إلى المزيد من المال. لكننا لا نحتاج فقط إلى المزيد من الأموال للقاحات الأطفال، في النهاية؛ نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للتخطيط للجائحة الثانية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع حدوث جائحة أخرى بعد #كورونا https://t.co/aebvVvIdSY

وتابع قائلا: "سيكون هناك جائحة أخرى. علينا التفكير في المستقبل. وهذا ليس شيئًا كان أداء الزي الأخير جيدًا. هذا شيء كنا نقوم به بشكل جيد إلى حد ما. لهذا السبب نحن بحاجة إلى المال.. شكرا جزيلا لكم جميعا".