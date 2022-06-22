ضجة يثيرها بايدن بتصريح عن جائحة ثانية ونشطاء يربطونه مع ما قاله بيل غيتس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات ادلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى.

وسئل بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم أنك تبحث عن المزيد من الأموال من الكونغرس لحملة اللقاح هذه ولتمويل لقاحات كوفيد في الخريف.. ما هي كمية اللقاحات المتوفرة لهؤلاء الأطفال الصغار؟ وكم عدد أطفال الأمة الذين ستتمكن من تطعيمهم قبل أن تحتاج إلى المزيد من الأموال من الكونغرس؟".

ورد بايدن قائلا: "سنتجاوز على الأقل هذا العام. نحن بحاجة إلى المزيد من المال. لكننا لا نحتاج فقط إلى المزيد من الأموال للقاحات الأطفال، في النهاية؛ نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للتخطيط للجائحة الثانية".

وتابع قائلا: "سيكون هناك جائحة أخرى. علينا التفكير في المستقبل. وهذا ليس شيئًا كان أداء الزي الأخير جيدًا. هذا شيء كنا نقوم به بشكل جيد إلى حد ما. لهذا السبب نحن بحاجة إلى المال.. شكرا جزيلا لكم جميعا".

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