(CNN)-- قال رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في أفغانستان، إن تركيا هي الدولة الأكثر قدرة على تقديم المساعدة لأفغانستان في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له يوم الأربعاء.

ووفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كانت قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وتم تسجيله على عمق 10 كيلومترات، وضرب حوالي 46 كيلومترًا جنوب غرب مدينة خوست.

وتقع خوست على بعد حوالي 230 كيلومترًا جنوب شرق كابول، بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية.

وأضاف الأكبروف، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كابول، أن دول المنطقة الأخرى ليس لديها الكثير من القدرات وكذلك الأمم المتحدة ليس لديها قدرات لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وتابع: "لا يزال الناس يُخرجون من تحت الأنقاض، وفرقنا ليس لديها معدات لنقلهم".

وذكر: "تحدثنا عن ذلك مع سفارة تركيا وهم ينتظرون طلبا رسميا، لن نتمكن من تقديم مثل هذا الطلب إلا بعد المناقشة مع السلطات".

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا جاء فيه أن "تركيا، كعادتها دائما، تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل أنواع المساعدة للشعب الأفغاني الشقيق الذي تضرر من الزلزال".

وذكر البيان أن الهلال الأحمر التركي، الذي يعمل في أفغانستان، أرسل مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال.

وقال نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث شرف الدين مسلم في مؤتمر صحفي إن أكثر من 900 شخص لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 600 شخص بعد أن ضرب الزلزال شرق البلاد.