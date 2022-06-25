النرويج: قتيلان بإطلاق نار بحانة للمثليين في أوسلو

كتيب عن الثقافة الجنسية يكسر المحرمات عن المثلية في مجتمع يحظرها

أوسلو، النرويج (CNN)-- قُتل شخصان ونُقل 8 آخرون إلى المستشفى، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، إثر إطلاق نار داخل حانة للمثليين في العاصمة النرويجية، أوسلو، وفقًا لشرطة المدينة.

وبين المصابين الـ8 الموجودين في المستشفى، 3 أشخاص حالتهم حرجة، في حين أصيب 14 شخصًا بجروح طفيفة.

ووقع إطلاق النار داخل حانة لندن، التي يُعرّف عنها على موقعها على الإنترنت بأنها "أكبر مكان للمثليين في أوسلو".

وتلقت الشرطة مكالمات متعددة حول إطلاق نار عند الساعة 1:14 صباحًا بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مكان الحادث بعد دقائق. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به بعد 3 دقائق من وصولها، ونُقل إلى مركز الشرطة.

وأفادت الشرطة CNN بألا يوجد مشتبه بهم آخرين في الوقت الحالي.