أوسلو، النرويج (CNN)— أعلنت النيابة النرويجية أن المشتبه به بإطلاق النار على حانة للمثليين في العاصمة، أوسلو، نرويجي من أصول إيرانية، مضيفة أنه كان معروفا لدى السلطات الأمنية.

وقال جهاز المخابرات المحلية بالنرويج إنه يعمل على توضيح ما إذا كان من المحتمل وجود أي خطط لمزيد من أعمال العنف بعد إطلاق النار.

وأوضحت المدعية العامة، كريستيان هالتو أن توجيه تهمة الإرهاب للمتشبه به "مبررة على أساس عدد القتلى والجرحى ومسرح الجريمة وتقييم شامل يشير الى أن المتهم كان ينوي بث الخوف الشديد بين السكان".

وأدى إطلاق النار على "حانة لندن" إلى مقتل شخصين ونقل ثمانية آخرين إلى المستشفى.

وتُعتبر الحانة بحسب ما ذُكر على موقعها الرسمي على الإنترنت بأنها "أكبر مكان للمثليين في أوسلو".