الرئيس الفنلندي: تركيا وافقت على دعم انضمام بلادنا والسويد إلى الناتو

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الرئيس الفنلندي سولي نينيستو
Credit: MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، يوم الثلاثاء، أن تركيا وافقت على دعم انضمام فنلندا والسويد لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وقال نينيستو، في بيان، إنه تم توقيع مذكرة مشتركة بهذا الشأن بين تركيا وفنلندا والسويد في مدريد قبل قمة الناتو.

وأضاف أن المذكرة المشتركة تؤكد التزام فنلندا والسويد وتركيا "بتقديم دعمها الكامل ضد التهديدات لأمن بعضها البعض"، وتابع: " سيتم الاتفاق على الخطوات الملموسة لانضمامنا إلى الناتو من قبل الحلفاء خلال اليومين المقبلين، لكن هذا القرار بات وشيك الآن".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، في تصريحات سابقة، إنه لا ينظر إلى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "بشكل إيجابي" ، متهمًا البلدين بـ"إيواء منظمات إرهابية كردية".

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