لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في أوكرانيا" كان بمثابة "مثال ممتاز للذكورة السامة".

في حديثه بعد قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بجنوب ألمانيا، الثلاثاء، قال جونسون لمحطة ZDF الألمانية وفقًا لمقطع فيديو قصير نُشر على موقع ZDF: "إذا كان بوتين امرأة، فمن الواضح أنه ليس كذلك، ولكن إذا كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيشن حربًا مجنونة وذكورية من الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها".

وردًا على سؤال عما إذا كان يتفق مع بيان رئيس الوزراء ، في مقابلة مع راديو إLBC، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه يعتقد أن نظرة بوتين لنفسه والعالم كانت "نظرة رجولية لمتلازمة الرجل الصغير". في المقابلة، وصف والاس بوتين بأنه "مجنون".