ماكرون: الصين مصدر قلق للناتو لكنها ليست عدوا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Credit: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الإسبانية مدريد بمناسبة القمة التي يعقدها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الصين مصدر قلق لكنها ليست عدوًا للحلف".

قد يهمك أيضاً

بوتين يعلق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.. ويوجه تحذيرا

وأضاف الرئيس الفرنسي: "الناتو يواجه تحديا بالنسبة للصين، ولكنه ليس تحالفا ضدها، إنه تحالف للسلام والدفاع الجماعي في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأكد ماكرون أن الناتو لا يبحث عن عدو جديد، وذلك تعليقا على التقارب المتزايد بين روسيا والصين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز في باريس يوم الجمعة.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.