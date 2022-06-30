ماكرون: الصين مصدر قلق للناتو لكنها ليست عدوا

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الإسبانية مدريد بمناسبة القمة التي يعقدها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الصين مصدر قلق لكنها ليست عدوًا للحلف".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "الناتو يواجه تحديا بالنسبة للصين، ولكنه ليس تحالفا ضدها، إنه تحالف للسلام والدفاع الجماعي في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأكد ماكرون أن الناتو لا يبحث عن عدو جديد، وذلك تعليقا على التقارب المتزايد بين روسيا والصين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز في باريس يوم الجمعة.