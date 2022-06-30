بوتين يعلق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.. ويوجه تحذيرا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "لن تنزعج" إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه حذر من أنها سترد على أي "تهديدات".

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بحر قزوين في تركمانستان، التي جمعت روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان، يوم الأربعاء: "لا يوجد شيء يمكن أن يزعجنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، إذا كانوا يريدون الانضمام، فقط يجب أن نفهم بوضوح ودقة بينما لم يكن هناك تهديد من قبل، في حالة نشر وحدات وإقامة بنية تحتية عسكرية هناك، سيتعين علينا الرد بشكل متماثل وإثارة نفس التهديدات في تلك الأراضي التي نشأت منها التهديدات بالنسبة لنا".

وأنهت كل من السويد وفنلندا عقودا من اتباع سياسة الحياد بالانضمام إلى الناتو، في اختراق تاريخي، وخطوة تعتبر ضربة للرئيس الروسي، وتمت إزالة آخر عقبة كبيرة أمام دخول الدولتين إلى التحالف عندما تخلت تركيا عن معارضتها، يوم الثلاثاء.

وجاء هذا الاختراق خلال قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد والتي أصبحت بالفعل واحدة من أكثر الاجتماعات أهمية في تاريخ التحالف العسكري.

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، نفى بوتين أن تكون روسيا وراء الهجوم على مركز تجاري في كريمنشوك بوسط أوكرانيا، الذي خلف 18 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين والجرحى.

وقال بوتين: "الجيش الروسي لا يهاجم أي موقع مدني، ليس لدينا حاجة لذلك، لدينا كل القدرات لاكتشاف المواقع وبفضل أسلحتنا طويلة المدى، نحقق أهدافنا".

وذكر فلاديمير بوتين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة"، أن "الهدف لم يتغير، على الرغم من أن التكتيكات المستخدمة ستتنوع".