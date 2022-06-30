الاستخبارات الأمريكية تضع 3 سيناريوهات لحرب أوكرانيا

(CNN)-- قالت أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيستغرق سنوات للتعافي من الضرر الذي لحق به خلال حربه في أوكرانيا.

وأضافت هاينز، في مؤتمر في واشنطن: "لقد تدهورت قواتهم البرية الآن لدرجة أننا نتوقع أن يستغرق الأمر سنوات حتى يتعافوا من نواح كثيرة".

وتابعت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: "وخلال هذه الفترة، نتوقع أنهم سيكونون أكثر اعتمادا على أدوات مثل الهجمات الإلكترونية، وكذلك محاولة التحكم في الطاقة، وحتى الأسلحة النووية في محاولة للتأثير في الصعيد العالمي بالطريقة التي فعلوا بها ذلك في الماضي".

وأوضحت أن روسيا بدأت في تحويل تركيزها إلى إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن روسيا ستكافح من أجل التغلب على الإقليم الشرقي كما اقتربت من إحراز تقدم في لوهانسك، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد على الأرجح أن الوقت في صالح روسيا لأنه يعتقد أن الغرب سوف يتعب في النهاية من دعم أوكرانيا.

وذكرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن "لا شيء من هذا يبشر بالخير لحل سلمي"، وذكرت أن تقييم الولايات المتحدة للوضع بأنه "قاتم، وأن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة من الزمن".

وقالت إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يرى 3 سيناريوهات محتملة يمكن التركيز عليها في الأسابيع والأشهر المقبلة، وأضافت: "على الأرجح أن الصراع لا يزال طاحنا يحقق فيه الروس مكاسب متزايدة، لكن لا يوجد اختراق"، وأضافت أنه بموجب هذا السيناريو، سيكون الجيش الروسي قد أمّن لوهانسك وجزء كبير من دونيتسك بحلول الخريف، بالإضافة إلى ترسيخ سيطرته على جنوب أوكرانيا.

وأشارت إلى أن السيناريو الثاني هو أن روسيا يمكن أن تحقق اختراقا وتعيد التركيز على كييف أو أوديسا، أما السيناريو الثالث هو أن تتمكن أوكرانيا من تحقيق الاستقرار في خط المواجهة والبدء في تحقيق مكاسب أصغر، على الأرجح في خيرسون أو في أي مكان آخر في جنوب البلاد.