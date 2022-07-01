وزير دفاع أمريكا الأسبق: نشهد روسيا تذبل أمام أعيننا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، جيمس ماتيس، الحرب الروسية في أوكرانيا، ووصفها بأنها "غير أخلاقية" و"غبية من الناحية العملية"، أثناء حديثه في منتدى سيؤول 2022، الجمعة.

وتابع ماتيس قائلا: "لدينا قول مأثور في أمريكا، يقول إن الدول التي لديها حلفاء تزدهر، والدول التي ليس لها حلفاء تذبل، ونحن نشاهد روسيا تذبل أمام أعيننا الآن".

وردا على سؤال حول الدروس العسكرية التي يمكن استخلاصها من الحرب في أوكرانيا حتى الآن، قال ماتيس: "أداء الجيش الروسي المثير للشفقة في هذه الحملة، والجهد غير الأخلاقي، وغير الكفؤ من الناحية التكتيكية، والغباء من الناحية التشغيلية، والجهد الاستراتيجي المتهور المستمر".

وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "أزال أي شخص قد يختلف معه من دائرته، لذلك ربما كان يعتقد بصدق أن الشعب الأوكراني سيرحّب به لأنه لم يعد لديه أي شخص يتحدث بأدلة إلى السلطة مثلما لدينا في الديمقراطيات".