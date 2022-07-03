طالبان تعلن تنظيم داعش خراسان "فاسدا" و"مثيرا للفتنة"

كابول، أفغانستان (CNN)-- أعلنت حركة طالبان، السبت، أن تنظيم داعش في خراسان يثير الفتنة على حكم طالبان في أفغانستان وأنه "طائفة مزيفة"، وذلك في قرار بعد مؤتمر استمر ثلاثة أيام للزعماء الدينيين والشيوخ في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية الحكومية، بخثار.

وقالت الحركة: " نخاطب الأمة بأن ظاهرة ’الفتنة‘ المسماة داعش خراسان باطلة بعصر اليوم وطائفة كاذبة تنشر الفساد في بلدنا الإسلامي"، مضيفة: "ممنوع الحصول على أي نوع من المساعدة أو العلاقة معهم".

وقالت طالبان إن أفغانستان تتبع نظام حكم إسلامي، وهو النظام المسؤول عن الأمن والعدالة في البلاد، وتعتبر المعارضة المسلحة لهذا النظام تمردًا وفسادًا، ويتعارض أي نوع من المعارضة أيضًا لهذا النظام الإسلامي الحاكم مع الشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية.

وبحسب ما أشار إليه مركز ويلسون، وهو منتدى سياسي غير حزبي، فإن تنظيم داعش (خراسان)، الذي عمل في أفغانستان في السنوات القليلة الماضية، تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ونفذ بعض أكثر الهجمات دموية على المدنيين الأفغان و"كان مسؤولا عن آلاف القتلى منذ تشكيله عام 2015"، كما نشرت CNN في تقرير سابق.