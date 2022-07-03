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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- زعمت روسيا سيطرتها على ليسيتشانسك، آخر مدينة في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش استولى على ليسيتشانسك وعدد من المستوطنات القريبة، الأحد، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

لوغانسك هي إحدى المنطقتين اللتين تشكلان دونباس، الجزء الشرقي من أوكرانيا حيث بدأ الصراع بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا في عام 2014. وأصبحت المنطقة المحور الرئيسي لطموح بوتين العسكري في أوكرانيا بعد أن فشلت قواته في السيطرة على العاصمة كييف في وقت سابق من هذا العام.

سيؤدي سقوط ليسيتشانسك إلى تقريب روسيا من تحقيق هدف الاستيلاء على دونباس.

ومع ذلك، أصر الجيش الأوكراني في وقت سابق، الأحد، على أنه لا يزال يسيطر على المدينة - رغم أنه اعترف بأن القوات الروسية كانت تقترب منها. وقال سيرهي هايدي، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوغانسك، إنه بينما كانت القوات الروسية تتكبد خسائر كانوا "يتقدمون بعناد" في ليسيتشانسك.

وقال هايدي، الأحد: "الروس محصنون في منطقة ليسيتشانسك والمدينة مشتعلة. ربما نشر المحتلون كل قواتهم في ليسيتشانسك. لقد هاجموا المدينة بأساليب وحشية بشكل غير مفهوم".

وقد أعلن الانفصاليون المؤيدون لروسيا في المنطقة بالفعل انتصارهم في المعركة على ليسيتشانسك. زعمت الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية المدعومة من روسيا، السبت، أن القوات الروسية حاصرت ليسيتشانسك.

وقال أندريه ماروتشكو، وهو ضابط في ميليشيا جمهورية لوغانسك الانفصالية، إنه تم "تطهير المدينة من القوميين الأوكرانيين"، وقال إن "أعلام النصر قد تم وضعها بالفعل" بالقرب من ليسيتشانسك.

يظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي"، السبت، أنه يظهر السكان وهم يثبتون علم الاتحاد السوفيتي القديم في النصب التذكاري لذكرى الذين سقطوا في ليسيتشانسك.

قال معهد دراسة الحرب إن روسيا ستحكم على الأرجح سيطرتها على الأراضي المتبقية في منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة. بعد ذلك، قال المعهد في آخر تحديث له، من المرجح أن تركز القوات الروسية على المواقع الأوكرانية في سيفرسك، غرب ليسيتشانسك، قبل أن تتجه إلى الداخل إلى سلوفيانسك وباخموت.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، الأحد، إن القوات الروسية واصلت قصف سلوفيانسك وباخموت، وأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات خلال الليل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مدن منطقة لوغانسك كانت "مركز" الأعمال العدائية. في خطابه الليلي يوم السبت، أقر زيلينسكي بأن أكثر من 2600 مدينة وبلدة أوكرانية تخضع للسيطرة الروسية.

وقال زيلينسكي: "واصل الجيش الروسي إطلاق الصواريخ على مدننا"، وحث الناس على "مساعدة الجيش، ومساعدة المتطوعين، ومساعدة كل من تُرك بمفرده في هذا الوقت"، واستخدام اتصالاتهم "لنشر الحقيقة بشأن الحرب. وحول جرائم المحتلين على أرضنا".

في غضون ذلك، قالت القوات الأوكرانية إنها دمرت قاعدة عسكرية روسية في ميليتوبول المحتلة بجنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما قال عمدة المدينة المنفي إيفان فيدوروف في خطاب بالفيديو.

سقطت ميليتوبول تحت السيطرة الروسية في أوائل مارس/ آذار، بعد أسابيع من غزو الكرملين لأوكرانيا.

وبحسب فيدوروف، أطلقت القوات الأوكرانية "أكثر من 30 قذيغة مباشرة على القاعدة العسكرية"، مما جعلها "غير قادرة على العمل".

وأضاف فيدوروف "الآن المدينة بأكملها مغطاة بالدخان. هذا مستمر لمدة ثلاث إلى أربع ساعات. المستودعات على أراضي قاعدة النقل الجوي تحترق".

وقال رئيس المجلس الذي أقامته روسيا في منطقة زابوريجيه، يفغيني باليتسكي، في برقية بوست الأحد إن "قذائف سقطت على أرض المطار"، وأنه "لم تقع إصابات".

وأكدت وكالة "ريا نوفوستي" وقوع الهجوم، وأفادت بأن أوكرانيا ضربت منطقة أفياغورودوك في ميليتوبول، لكنها لم تحدد الهدف.