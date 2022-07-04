أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فلاديمير بوتين، الإثنين، بإتمام العملية العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك الانفصالية والتي اعترفت بها موسكو كجمهورية مستقلة.

وقال شويغو لبوتين في اجتماع متلفز بثته وسائل الإعلام الروسية الرسمية: "منذ 19 يونيو/ حزيران التشكيلات والوحدات العسكرية الروسية، بالتعاون مع وحدات من اللواء الثاني لميليشيا الشعب التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المتمركزة في المنطقة الجنوبية، نفذت عملية عسكرية هجومية ناجحة لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدفاع الروسي قائلا إن الجيش الروسي والقوات الموالية له طوقت مناطق "غورسكي كولدرون"، و"ليسيكانسك"، و"سيفيرودونيتسك" في غضون أسبوعين، وادعى أن الجيش الأوكراني خسر 5 آلاف، و469 جنديا في هذه المعارك.

من جانبه، قال بوتين إن على الوحدات التي شاركت في العملية العسكرية أن "تستريح" وتستجمع قواها.

وقال الرئيس الروسي: "القوات التي خاضت معارك مستمرة، وحققت نجاحا وانتصارات على جبهة لوغانسك يجب أن تستريح وترفع قدراتها القتالية"، حسب قوله.

وهنأ بوتين القوات الروسية التي قاتلت في لوغانسك بـ"النصر"، وأثنى على شجاعتها، وأكد أنها ستتلقى مكافأة على ما حققته في هذه الجبهة.

وأضاف بوتين قائلا: "على الوحدات العسكرية الأخرى، بما فيها تلك المتمركزة في الغرب والشرق، أن تنجز مهامها حسب الخطة الموضوعة مسبقا"، وأردف قائلا: "أتمنى أن يتحقق النجاح الذي نشهده في لوغانسك".

يذكر أن روسيا كانت قد اعترفت بمنطقة لوغانسك، شرقي روسيا، كجمهورية مستقلة تزامنا مع بدء غزوها للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.