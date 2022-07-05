بايدن "مصدوم" من حادث إطلاق النار في إلينوي

(CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، عن صدمته جراء حادث إطلاق النار الذي وقع خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال (4 يوليو/ تموز) في ولاية إلينوي وخلف 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وقال بايدن، في بيان، إنه وزوجته جيل بايدن "مصدومان من العنف غير المنطقي الذي تسبب مرة أخرى في الحزن"، وأضاف أنه تحدث إلى المسؤولين في الولاية وعرض الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لهم، وتابع أنه وجه سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في البحث العاجل عن مطلق النار الذي لا يزال طليقا.

يذكر أن كريس أونيل قائد الشرطة في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي، التي شهدت الحادث، قال، للصحفيين، إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بجروح في إطلاق النار.

وأضاف أونيل أن السلطات لا تزال تبحث عن المشتبه به الذي وصف بأنه رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا ويرتدي قميصًا أبيض أو أزرق.

وتسبب إطلاق النار في هايلاند بارك، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال شيكاغو، في فرار مئات الأشخاص.

وقالت مدينة هايلاند بارك إنه تم إلغاء عرض وموكب يوم الاستقلال، ونصحت الناس بتجنب منطقة وسط المدينة.

ويبلغ عدد سكان ضاحية هايلاند بارك حوالي 30 ألف شخص ويبلغ دخل الفرد فيها حوالي 90 ألف دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات تعداد الولايات المتحدة.