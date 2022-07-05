أمريكا.. القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار في إلينوي

(CNN)-- أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار، الذي وقع خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال (4 يوليو/ تموز) في ولاية إلينوي وخلف 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت السلطات، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة ألقت القبض على روبرت كريمو بعدما مطاردة قصيرة وتم اعتقاله دون وقوع حوادث.

يذكر أن كريس أونيل قائد الشرطة في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي، التي شهدت الحادث، قال، للصحفيين، إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بجروح في إطلاق النار.

وتسبب إطلاق النار في هايلاند بارك، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال شيكاغو، في فرار مئات الأشخاص.

وقالت مدينة هايلاند بارك إنه تم إلغاء عرض وموكب يوم الاستقلال، ونصحت الناس بتجنب منطقة وسط المدينة.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن صدمته جراء الحادث، وقال في بيان، إنه وزوجته جيل بايدن "مصدومان من العنف غير المنطقي الذي تسبب مرة أخرى في الحزن".

وأضاف أنه "تحدث إلى المسؤولين في الولاية وعرض الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لهم".